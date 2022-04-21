Biden, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım paketini onayladı
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım paketini canlı yanında yaptığı açıklamayla onayladığını duyurdu.
Dünya 21.04.2022, 17:24
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım paketini duyurdu.
Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladığını söylerken, “Sağladığımız silah ve mühimmat Donbas'ın savunulması için kullanılacak” dedi.
Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdüreceklerini belirten Biden, “Önümüzdeki hafta Ukrayna için Kongre'den ek bütçe isteyeceğim” diye konuştu.
ABD Başkanı, “Ukraynalı sığınmacıların doğrudan ABD’ye sığınmaları için mekanizma oluşturulacak” ifadelerini kullandı.
Başkan Biden, Rus bayraklı gemilerin ABD limanlarına giremeyeceğini söyledi.
"Mariupol'den masumların çıkmasına izin verilmeli" diyen Joe Biden, "Mariupol'ün tam olarak düştüğüne dair kanıt yok" şeklinde konuştu.
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