Biden Türkiye ile ilgili son kararını bildirdi

Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lar konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi. İstihbarat ve Askeri Hizmetler Komitesi'nin resmi olmayan bildirimi inceleyip, iki hafta içinde bir sonuç açıklaması bekleniyor.

HENÜZ RESMİ OLARAK DUYURULMADI

ABD Dışişleri Bakanlığının, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor. ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Kongre'ye Yunanistan'a da F-35 satışı için bir bildirim gönderdi. Türkiye, Ekim 2021'de mevcut savaş uçakları için 40 F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. İki taraf arasındaki teknik görüşmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Biden yönetimi satışı desteklediğini söyledi ve milletvekillerinin onayını almak için Kongre ile temas halindeydi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez satışa karşı olduğunu açıklamıştı. Kongre'den onay gelmediği takdirde ABD Başkanı Biden bir kararname çıkararak Kongre'nin kararını baypas edebilir ve satışı onaylayabilir.