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Biden: "Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmaya çalışıyor"

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya 24.02.2022, 22:02 24.02.2022, 22:16
Biden: "Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmaya çalışıyor"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

175 bin asker Ukrayna sınırında konuşlanmış durumdaydı. Hastanede yaralılar söz konusu. Bütün iyi niyetleri reddeden bir tutum ortaya kondu. Diyaloğun gerçekleşmesi, bu gereksiz çatışmanın gerçekleşmemesi için haftalardır uyarmaktayız. Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların bölgesinde başlayan, Ukrayna'ya karşı geniş bir saldırı söz konusu, ayrıca siber saldırı söz konusu.

"PUTİN SAVAŞI SEÇTİ"


Ukrayna sanki Rusya'ya yönelik saldırı hazırlığındaymış gibi temelsiz yaklaşımlarla ortaya kondu bunlar. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ortaya konmuş olan bu saldırı çerçevesinde uluslararası toplum toprak bütünlüğünden yana olmalı. Rusya'nın planları yanıltma ve siber saldırılarla devam etmekte. Putin yönetimi saldırgandır, savaşı seçti, şimdi sonuçlarıyla yüzleşecek. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ciddi sonuç ortaya koyacak Rusya ekonomisi üzerinde. Bizler uzun süreli etkisini sağlamak için bu yaptırımları ortaya koymaktayız. ABD'nin en az, Rusya'nın en uzun süre etkileneceği şekilde bunları ortaya koymaktayız. G7 ülkeleri tam olarak bu konuda müşterek durumda. 

"RUSYA'NIN KAYBI 1 TRİLYON DOLAR"

Rusya'nın Dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz. Kendi para birimlerimiz çerçevesinde Rusya'nın yeterliklerinin engellenmesi açısından ortak karar içerisinde bizler temel yaptırımlar ortaya koyacağız, yüksek teknolojiye yönelik durumlarla ilgili olarak. Rusya'da borsa tarihte görülmemiş şekilde düştü bugün. 1 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusu Rusya bankaları bağlamında ve kendi kendine bir düşüş söz konusu oldu. Bugün 4 bankaya daha yaptırım uygulayarak varlık blokajı ortaya koyduk ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip olan Rus bankalarına bu sınırlama konmuş oldu. Yolsuz bir şekilde varlık sahibi olan oligarkların bundan etkilenmesi söz konusu olacak. Bu sınırlamaları şimdi daha da genişletmekteyiz. 1.4 trilyon dolara varan blokajla karşı karşıya kalacak.

"NATO'NUN HAZIRLIKLARI TAMAM"

Faaliyetlerimiz içerisinde Rusya'nın teknoloji ihracatının yarısı etkilenecek doğrudan. Ülkelerinin uzay programı dahil bütün sektörleri etkilenecek. Ekonomik olarak stratejileri uzun vadeli etkilenecek. Yarın NATO'da bir toplantı olacak, müttefik liderleri bir araya gelecek. Hangi yeni adımların atılabileceği ele alınacak. Ukrayna'ya sadece bu sene yapılmış olan destekler söz konusu ve bizler Ukrayna'da güçlerimiz bulunacak ama NATO'nun doğu sınırında tüm varlığıyla savunmayı ortaya koyacak. ABD ve NATO müttefikliği 5. madde çerçevesinde taahhütlerine bağlıdır. Bir NATO üyesine yapılan saldırı diğerlerinin hepsine yapılmıştır. Karadeniz'de kuzeyden gelen tehdit söz konusu. NATO müttefiklerini koruma anlamında ve tarihte NATO'nun sağlamış olacağı en güç şekilde bütün müttefiklerin korunması anlamında kararlıdır. ABD'li enerji şirketlerine yönelik tüm varlıklarını koruma, ekonomik olarak onların yanında olmaya devam edecektir. Enerji tedarikini yakından takip etmekteyiz.

"BU SÜREÇTEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Bizler kendi kapasitemiz içerisinde Amerikan halkının da korunması açısından her şeyi yapmaktayız. Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz ve bu noktada ABD'nin yanında durduğu durumlar var, özgürlük bunlardan biri. Şirketlerimize yönelik siber saldırılar karşısında hazır durumdayız. Dün sayın Zelenski ile görüştüm. ABD Avrupa'da müttefikleriyle beraber onların ülkelerini savunması konusunda desteğe devam edecek. Bu sürecin ilk döneminde Rusya'nın propagandası söz konusu oldu. Ukrayna halkı 30 yıllık bağımsızlığı biliyor, buradan geri dönüşe izin vermeyecektir. Bu, Avrupa'nın karşılaştığı, tarihteki önemli bir tehlike, küresel barışa yönelik bir tehlike. Kremlin ve onun yanında olanlar bunu bilmeli. Putin bu süreçte, bu şekilde güç kullanarak sınırın değişmeyeceğini bilmeliler ve saldırganlığı seçmenin bir sonucu olacağını bilmeliler. Bu süreçten bizler daha güçlü olarak çıkacağız, Rusya daha zayıf şekilde çıkacak. Bunu Putin gibi baskıcı tiran kişiler herhangi bir şiddet ile, bu şekilde özgürlüklerin karşısına çıkılamayacağını görecekler. Otokrasi karşısında özgürlük egemen olacak.

SORU-CEVAP
SWIFT YAPTIRIMI

Yaptırımlar bugün önerdiğimiz bankaları içermekte ve ciddi etkisi olacak. SWIFT yaptırımı bir seçenek ama alınmış bir tutum yok bu konuda. Bu şekilde yaptırımların uzun zaman alabileceğini ifade etmeliyiz. Yaptırımların etkisi bir anda olmayabilir. Ama bu noktada daha güçlü yaptırımların gücü de ortaya çıkacaktır. Şüphe yok ki önemli bir nükleer güç sahibi olan bir ülke bir başka ülkeye saldırıyor ve piyasalar tabii ki olumsuz cevap veriyor. Bizler uzun sürse de yaptırımlar konusunda bu süreci devam ettireceğiz. Putin, eski Sovyetler Birliği'ni oluşturmak istiyor. Bu dünyanın varmış olduğu noktanın tam tersine bir hedef.

"PUTİN'E YAPTIRIM MASADA"

Yaptırımların onu durdurabileceğini söylemedim, yaptırımların etkisini olacağını söylemek başka bir şey. Ülkesi zayıflayacak ve ciddi bir şekilde etkilenecek. Putin'in kişisel olarak yaptırımlara maruz kalması da masada. Yaptırımlar SWIFT sisteminden çıkarılmasını aşmakta. Bütün bu girişimler içerisinde dünyanın üçte ikisinin bize katıldığını görüyoruz, bunun çok çok çalışacağını ifade etmeliyim. ABD-Rusya ilişkilerinde elbette ciddi bir kırılma var. Rusya'nın tutumuna dünyanın çok büyük bir kısmı karşı.

#rusyaukrayna krizi #Joe Biden #abd
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