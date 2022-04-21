Biden kurmaylarını topladı! Konu Ukrayna
ABD Başkanı Joe Biden, savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna konusunu ele aldı. Biden, ülkelerine verdikleri hizmetler için askerlere teşekkür etti. ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray Durum Odasında bir araya geldi. Görüşmenin başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ülkelerine verdikleri hizmetler için askerlere teşekkür etti. Biden, ekibinin Ukrayna'ya verilen silah desteğinde gayet iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, müttefik ülkelerin de ABD'nin adımlarını takip ettiğini vurguladı. Görüşme basına kapalı devam etti. Öte yandan Biden ve eşi Jill Biden toplantıya katılan ekibi akşam yemeğinde misafir edecek.
Dünya 21.04.2022, 00:44
ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray Durum Odasında bir araya geldi.
Görüşmenin başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ülkelerine verdikleri hizmetler için askerlere teşekkür etti.
Biden, ekibinin Ukrayna'ya verilen silah desteğinde gayet iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, müttefik ülkelerin de ABD'nin adımlarını takip ettiğini vurguladı.
Görüşme basına kapalı devam etti. Öte yandan Biden ve eşi Jill Biden toplantıya katılan ekibi akşam yemeğinde misafir edecek.
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