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Biden'ın adayı Powell

Başkan Biden, Fed Başkanlığına halihazırda bu görevi yürüten Powell'ı yeniden aday gösterecek.

Dünya 22.11.2021, 20:03
Biden'ın adayı Powell

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın ise Fed Başkan Yardımcısı olarak aday gösterileceği aktarıldı.

Powell'ın ve Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini hafifletmek ve ABD ekonomisini tekrar rayına oturtmak için karalı eylemlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Powell, modern tarihin en büyük ekonomik gerilemesi ve Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş zorlu bir dönemde istikrarlı bir liderlik sağladı." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Lael Brainard'ın da Fed'de kilit bir liderlik rolü oynadığı belirtilerek, Powell ile birlikte çalışarak ABD'nin ekonomik toparlanmasını güçlendirmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

ABD'nin güçlü bir iş gücü piyasası yaratmanın yanı sıra enflasyonu düşük ve fiyatları istikrarlı tutma hedeflerini sağlayabilmesi için Fed'de istikrarlı, bağımsız ve etkili bir liderliğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, Biden'ın Powell ve Brainard'ın deneyimlerine ve görüşlerine güvendiği ifade edildi.

Fed Yönetim Kurulu'nda doldurulması gereken 3 boş sandalye daha var

Açıklamada, Biden'ın Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere Fed Yönetim Kurulu'nda doldurması gereken üç boş sandalye daha olduğu anımsatılarak, bu atamaların aralık ayı başlarında yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Başkanı Biden ise yapılması gereken daha çok şey olmasına rağmen son 10 ayda Amerikalıların yeniden istihdam edilmesi ve ekonominin yeniden canlanması konusunda kayda değer ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Biden, "Bu başarı, izlediğim ekonomik gündemin ve Fed Başkan Powell ile Brainard'ın modern Amerikan tarihinin en kötü gerilemesini atlatmamıza yardımcı olmak ve bizi toparlanma yoluna sokmak için aldığı kararlı eylemin bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Powell ve Brainard'ın enflasyonu düşük, fiyatları istikrarlı tutmaya ve tam istihdam sağlamaya odaklandığından emin olduğunu belirten Biden, ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik riskleri ele alma ve finansal sistemde ortaya çıkan risklerin bir adım önünde olmak için acil eyleme ihtiyaç olduğuna dair derin inancını da paylaştıklarını aktardı.

Obama tarafından 2011'de Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilmişti

Görev süresi Şubat 2022'de sona erecek Jerome Powell, 2018'de Fed Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Princeton Üniversitesi'nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu.

Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı.

Barack Obama tarafından 2011'de Fed’in Yönetim Kurulu’na aday gösterilen Powell'ın kurul üyeliği süresi 31 Ocak 2028'de sona erecek.

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Fed Başkanı Powell'a destek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek için güçlü bir liderlik sağladığını belirterek, Powell'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 yılda Amerikan ekonomisinin tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşadığına dikkati çeken Yellen, ülke ekonomisinin güçlü istihdam, düşük işsizlik ve küresel rakiplerini geride bırakan büyüme ile toparlandığını aktardı.

Yellen, "Başkan Powell'ın istikrarlı liderliği ve Fed, Amerika'nın ekonomisinin nesilde bir görülen sağlık ve ekonomik krizden kurtulmasını sağlamaya yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Bağımsız ve deneyimli bir Fed'in bu çalkantılı dönemde kritik derecede önemli olduğunu vurgulayan Yellen, toparlanma ve ekonomiye yönelik yeni tehditlerle yüzleşme sürecinde de önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yellen, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Başkan Powell, beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek ve bunları çözmek için Fed'de güçlü bir liderlik sağladı ve ekonomimizin onun yönetiminden yararlanmaya devam edeceğinden dolayı memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Lael Brainard'ın da başkan yardımcılığına aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yellen, "Lael, yılların tecrübesine sahip saygın bir ekonomisttir ve ülkenin toparlanmasında etkili olmuştur." ifadesini kullandı.

Yellen, Hazine Bakanı olarak Amerikalı işçilere ve ailelere fayda sağlamak için fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görevlerini sürdürme yetkisine sahip güçlü ve bağımsız bir Fed'i desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
#abd #FED #Powell
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