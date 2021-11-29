Biden, halka maske çağrısı yapıp, maskesiz alışverişe çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket'te koronavirüsün yeni Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden seyahati yasakladıktan birkaç saat sonra, kapalı alanda maske zorunluluğunu ihlal ederken yakalandı.

Ön kapısında maskesiz girilmez yazısı yazan dükkanda maskesini boynuna indiren ABD Başkanı, hafta sonu halka maske kurallarına uyulması çağrısı yapmıştı.

ABD'de bir televizyon tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, kullancılar yasaklar sadece halk için mi diyerek Biden'ı eleştirdi.

Nantucket'in vaka sayısı oldukça düşük ve ülkedeki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip.

Ancak Ada'da kapalı alanda maske takma zorunluluğu devam ediyor.