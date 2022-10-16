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Biden'dan Truss'a eleştiri: Söz konusu plan bir hataydı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, tepkiler üzerine vazgeçtiği vergi indirimi planına ABD Başkanı Joe Biden da dahil oldu. Biden, "Truss'ın, söz konusu planı bir hataydı" dedi.

Dünya 16.10.2022, 12:28
Biden'dan Truss'a eleştiri: Söz konusu plan bir hataydı

ABD Başkanı Biden, Truss'ın vergi indirimini de öngören planını eleştirdi, "Bunun hata olduğunu düşünen tek ben değildim. Yeni Başbakan Truss'ın bu plandan vazgeçeceği belliydi" dedi.

Biden, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek "Sorun diğer ülkelerde ekonomik büyümede görülen eksiklik ve sağlam politikaların olmaması. Bunun sonucu da küresel enflasyon" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, vergi indirimini öngören yeni ekonomi programını açıklamasının ardından Sterlin, dolar karşısında rekor düşüş göstermişti.

Eleştiriler üzerine Truss hata yaptığını kabul etmiş, Maliye ve Hazine bakanını değiştirmişti.  

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