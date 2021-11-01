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Biden'dan İHA saldırısı sonrası açıklama: Karşılık vereceğiz

G20 liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, toplantılarının verimli geçtiğini belirterek, Suriye'de Irak sınırındaki ABD güçlerine yapılan İHA saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi.

Dünya 01.11.2021, 10:16
Biden'dan İHA saldırısı sonrası açıklama: Karşılık vereceğiz

İtalya'nın başkenti Roma'da G-20 Zirvesine katılan ABD Başkanı Joe Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

ÜÇ LİDERLLE İRAN'I KONUŞTU

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, "Dün (İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda, İran'ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun, diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik" ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran'ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran'a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, "Bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak" yanıtını verdi.

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Suriye'de Irak sınırındaki El Tanıf üssünde konuşlu ABD güçlerine yönelik İHA saldırısına yanıt verip vermeyeceklerine ilişkin bir soruya da Biden, ABD'nin her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldıranlara karşılık vereceğini ifade etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Joe Biden, Rusya ve Çin devlet başkanlarının zirveye katılmamasından dolayı iklim krizi konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi:

"G20 Zirvesinin iklim krizi konusunda en önemli tasarılardan birini hazırladık. Bunun da geçeceğini göreceksiniz. Vergiden, elektrikli cihazlara ve araçlara kadar yatırım yapmak için kaynak ayıracağız. Rusya ve Çin, buraya gelmedikleri için iklim krizi için taahhütte bulunmadılar. Ben hayal kırıklığına uğradım."

#Joe Biden
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