Biden açıkladı: Yeniden aday olacak mı?
Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi. Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." ifadelerini kullandı.
Dünya 23.10.2022, 15:17
Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.
Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." ifadelerini kullandı.
Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." dedi.
Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.
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