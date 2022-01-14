Beyaz Saray'dan Ukrayna'yı endişelendiren açıklama!

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, Rusya ile yaşanan Ukrayna gerilimini ve gelinen son durumu değerlendirdi.

Psaki, CNN'e açıklama yapan ABD'li bir yetkilinin iddiasını teyit ederek, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonları düzenlemek üzere bazı ajanlarını bölgeye önceden konuşlandırdığı bilgisine sahibiz." ifadesini kullandı.

Sözcü, Rusya'nın söz konusu operasyonları Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak amacıyla planladığını savunarak, "Biz bunu daha önce de görmüştük, 2014 öncesinde görmüştük. Bunlar sabotaj eylemlerini ve Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı saldırı hazırlığında olduğu suçlaması gibi şeyleri kapsıyor." dedi.

İddiaya konu olan ajanların şehir savaşları konusunda özel eğitimli kişiler olduğunu savunan Psaki, Moskova'nın Ukrayna konusunda sosyal medya mecraları üzerinden dezenformasyon yaptığını da ileri sürdü.

Psaki ayrıca Rus ordusunun ocak ortası ile şubat ortası arasında Ukrayna'ya yönelik bir işgal hareketine girişebileceğini iddia etti.

-Pentagon da istihbaratı teyit etti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’da “yanıltma operasyonu” düzenlemek için Doğu Ukrayna’ya ajanlarını önden konuşlandırdığına ilişkin iddiayı teyit etti.

Bu bilginin neden özel olarak Moskova’ya iletilmeyip doğrudan kamuoyuna açıklandığına ilişkin bir soruya Kirby, şu yanıtı verdi:

"Gördüklerimizi açıkça ifade etmenin önemli olduğunu düşündük. Rusya’nın oyunu ve bunun Rus devletinin açıklamalarına ve Rus sosyal medyasına nasıl yansıyacağını bilmenin hem Amerikan kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun menfaatine olacağını hissettik. Dolayısıyla bu şekilde bir şey olursa kolayca nasıl bir düzmecenin ve zemin hazırlama girişiminin söz konusu olduğu ortaya çıkmış olur."

Bilginin sadece ABD istihbaratının analizi olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Kirby, istihbaratın farklı kaynaklardan toplanan bir şey olduğu ve bu spesifik istihbaratın kaynağına dair değerlendirme yapmayacağı yanıtını verdi.

-ABD’nin Ukrayna'da 200 askeri var

ABD’nin askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek üzere Ukrayna’da bulunan askerleri konusunda Rusya ile "kuvvetlerin güvenli ayrışması" için bir iletişim hattı kurup kurmadıklarına yönelik bir soruya yanıt veren Kirby, Ukrayna’da Suriye’dekine benzer Rusya ile kuvvetlerin güvenli ayrışması için bir iletişim kanalı bulunmadığını ifade etti.

Kirby, Ukrayna’da 200 askerlerinin bulunduğunu ve bunların güvenliği konusunda Rusya ile iletişim kurabilecekleri birçok kanal olduğuna dikkati çekti.

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak üzere bir grup ajanını doğu Ukrayna'da "yanıltma operasyonu" düzenlemek üzere önceden konuşlandırdığını iddia etmişti. Söz konusu yetkili, Rus ajanlarının şehir savaşları ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanımı konusunda eğitimli olduklarına dair kanıtlara ulaştıklarını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, söz konusu iddiayı dile getirmiş ve Rusya'yı uyarmıştı.

Sullivan, "İstihbarat topluluğumuz, Rusya'nın bir işgal bahanesi üretmek için zemin hazırladığına dair bilgilere ulaştı. Bu oyunu 2014'te de gördük. Bu oyunu tekrar hazırlıyorlar ve önümüzdeki 24 saat boyunca basınla paylaşmak üzere işgal için potansiyel bahane olarak gördüğümüz bu istihbarat hakkında daha fazla ayrıntı elimize geçecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer şekilde "Rus özel güçlerinin Ukrayna'yı işgal etmek amacıyla Rus kuvvetlerine karşı provokasyonlar hazırladığını" iddia eden açıklama yapmıştı.