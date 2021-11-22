Beyaz Saray’da koltuk oyunları

ABD’de Washington kulislerinde, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında artan gerilime ilişkin haberler birbirini izlerken, Amerikan Washington Post gazetesi Biden’ın yakın çalışma ekibine ve arkadaşlarına 2024’te yapılacak seçimlerde ikinci dönem için aday olacağını söylediğini belirtti. Halihazırda ABD tarihinin en yaşlı başkanı Biden’ın (79) Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinde tek dönem görevde bulunacağı ve Harris’in 2024’te Demokrat Parti’nin adayı olacağı iddia ediliyordu. Biden’ın 2024’te ikinci dönem için aday olacağı haberi, cuma günü “Başkanlık görevi için sağlık durumunun elverişli olduğu” belirtilen sağlık raporundan hemen sonra geldi.

2024 ÇIKIŞI

Washington Post’a konuşan Biden’ın yakın dostlarından eski Demokratik Parti Senatörü Chris Dodd, “Duyduğum tek şey, 2024 için adaylık niyeti olduğu ve bundan mutluyum” ifadelerini kullandı. Gazete, Biden’ın, kısıtlı bir grubun katıldığı çevrim içi bağış etkinliğinde “yeniden aday olma planını” açıkladığını yazdı.

SAF DIŞI KALDI

Amerikan merkez medyası, geçen hafta yayınladığı haberlerde, Başkan Yardımcısı Harris’in “işlevsiz” konumda olduğunu öne sürmüştü. CNN’in ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Harris’in Biden tarafından “saf dışı” bırakıldığı belirtildi. İddialar Harris tarafından yalanlanırken, Başkan Yardımcısı’nın iletişim direktörü de istifa kararı almıştı. Ayrıca Harris’in anketlerde yüzde 28 onay oranıyla dip yaptığı kaydedildi. 3 Kasım 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a karşı mücadele eden Demokrat Biden’ın Kamala Harris’i Başkan Yardımcısı adayı olarak seçmesinde siyahi, Latin Amerikalı ve kadın seçmenlerin oylarını alma amacının rol oynadığı kaydediliyordu.

85 DAKİKALIK BAŞKAN

Harris, ABD tarihinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ilk kadın ve siyahi isim. Harris, geçen cuma günü Biden’ın verdiği vekâletle 85 dakikalığına Başkanlık görevini üstlenmesiyle de bir ilki gerçekleştirmişti.