Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılıyor

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki mayıs ayında görevinden ayrılacak.

Psaki'nin, MSNBC televizyonuyla anlaştığına işaret eden kaynaklar, burada yorumcu olarak görev alacağını kaydetti.

ABD basınında bir süredir Psaki'nin yakın zamanda görevinden ayrılacağı, sonrası için CNN ve MSNBC ile görüştüğü iddiaları yer alıyordu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Symone Sanders da geçen ay görevinden ayrılmış ve MSNBC ile anlaşmıştı.