Beyaz Saray, Biden'ın "kanser oldum" açıklaması hakkında açıklama yaptı
ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğu belirtildi.
Dünya 21.07.2022, 07:58 21.07.2022, 16:29
Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip." ifadeleri kafa karışıklığı yarattı.
Birçok kişi sosyal medyadan "Biden kansere mi yakalandı?" paylaşımları yaparken, Beyaz Saray sözcü yardımcılarından Andrew Bates, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.
Biden'ın bu sözlerinde başkanlık görevine gelmeden önce geçirdiği cilt kanserine işaret ettiğini belirten Bates, Biden'ın geçen yıl kasım ayında yayımlanan sağlık raporunda da bu kanseri geçirdiği bilgisine yer verildiğini anımsattı.
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