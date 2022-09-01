Berlin hükümeti Rus casus avında

Habeck ve yardımcıları, bu baharda, Kuzey Akım 2 boru hattı depolama tesislerindeki doğalgaz raporlarıyla ilgili “iç belgelerdeki tutarsızlıkları” gerekçe göstererek Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) ile temasa geçti.

Haftalık gazete Zeit'te, belgelerin ve raporların Rus bakış açısına yakın olduğu ve içlerinde belirtilen argümanların “hükümetin resmi çizgisiyle çoğu zaman uyuşmadığı” bildirildi.

Yetkililerin, Kuzey Akım 2 sertifikasını, Gazprom Almanya'nın statüsünü ve gaz tedarikçisi Uniper'in kurtarılmasını durdurma konusunda, Habeck'in tutumundan “saptığı” iddia ediliyor.

Yetkilileri kontrol eden BfV'nin, bir vakada Rusya'ya bir çalışma gezisi ve Rusya'ya duygusal yakınlık, gibi anormal sonuçlar tespit ettiği bildirildi.

Zeit'e göre, ne casusluk ne de yolsuzluğa dair “sağlam bir kanıt bulunamadı” .

Telefonlarını dinlemeleri, e-postalarını okumaları veya iki yetkiliyi gözetim altına almaları için olası bir sebep yoktu.

Soruşturma hala devam ediyor. Casusluk şüphesiyle araştırılan kişilerin isimleri de açıklanmadı.