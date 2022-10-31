Berlin Duvarı'nın öldürdüğü çocuklar

Doğu ile Batı Almanya'yı ayıran Berlin Duvarı'nın devamındaki Spree Nehri 1966 ile 1975 yılları arasında 5 çocuğa mezar oldu.

Berlin Duvarı'nın yerini alan ve doğal sınır oluşturan Spree Nehrinde hayatını kaybeden 5 çocuğun ikisi Türk idi.

Cengaver Katrancı da 30 Ekim 1972'de Spree nehrinde can veren çocuklardan biriydi. Doğu Almanya askerleri tarafından vurulma korkusu nedeniyle onu kurtaran olmadı.

Cengaver Katrancı ölümünden 50 yıl sonra hayatını kaybettiği noktada yakınları ve Alman komşularının katılımıyla ilk kez anıldı.

28 yıl ayakta kaldı

155 kilometre uzunluğunda, 3 metre 60 santimetre yüksekliğinde inşa edilen Berlin Duvarı nice acılara şahitlik etti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaşın sembolü oldu.

28 yıl ayakta kaldı, en az 136 kişi o engeli aşmak isterken hayatını kaybetti.

Pek çok acının kaynağı olan utanç duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkıldı.