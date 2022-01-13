Berhem Salih Cumhurbaşkanlığı'na yeniden aday
Irak'ın mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu.
Irak'ta yerel medyada yer alan haberlere göre, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi olarak Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulundu.
Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı olarak Ekim 2018'de Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Dün de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin Irak Cumhurbaşkanlığına aday olduğu duyurulmuştu.
Irak'ta 2005 yılında siyasi taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlere, Meclis Başkanlığı Sünnilere ve Başbakanlık Şiilere veriliyor.
1 ay içinde cumhurbaşkanı seçilecek
İlk oturumunu 9 Ocak'ta düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçen Irak Meclisi en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek.
Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek, başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.
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