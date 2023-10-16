Benzema'dan Filistin halkına destek

Suudi Arabistan'a transfer olan Fransız yıldız Benzema: Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle.

Sezon başında Real Madrid'den Suudi Arabistan'ın El-İttihad'a transfer olan Cezayir kökenli Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in bombaladığı Gazze'ye destek mesajı verdi.

X (Twitter) hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaşan Benzema, "Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle." ifadesini kullandı.