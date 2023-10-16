Benzema'dan Filistin halkına destek
Dünyaca ünlü futbolca Benzema, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı.
Dünya 16.10.2023, 12:02
Suudi Arabistan'a transfer olan Fransız yıldız Benzema: Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle.
Sezon başında Real Madrid'den Suudi Arabistan'ın El-İttihad'a transfer olan Cezayir kökenli Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in bombaladığı Gazze'ye destek mesajı verdi.
X (Twitter) hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaşan Benzema, "Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle." ifadesini kullandı.
Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants.— Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023
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