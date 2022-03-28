Bennett koronaya yakalandı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in COVID-19 testi pozitif çıktı.
Dünya 28.03.2022, 10:14
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Bennett'in bugün Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı ile ülkede son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi.
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