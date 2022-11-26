Belarus Dışişleri Bakanı yaşamını yitirdi
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vladimir Makey yaşamını yitirdi.
Dünya 26.11.2022, 18:04
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada,Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu.
2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
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