Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Donarak ölmenize izin vermeyeceğiz" diyerek odun kesti

Yayın, Moskova'nın yaptırımlara karşılık Batı'ya doğal gaz akışını kesmesi ve Avrupa'nın alternatif enerji akışı bulmakta zorlanmasına göndermede bulundu.

Yayının başında Lukaşenko, bir eşofman takımı ve balta ile kesilmiş odunların başında poz verirken görülüyor.

Lukaşenko odun keserken, ''Avrupa'nın donarak ölmesine izin vermeyeceğiz. Onlara yardım edeceğiz, belki bir gün onlar da bize yardım eder'' dedi.

Sıklıkla 'Avrupa'nın son diktatörü' diye nitelendiren Lukaşenko, ''Avrupa'nın bugünlerde çok seçeneği yok. Öncelikleri sıcak kalmak'' dedi.

Batı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği destek ve Rus ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle Belarus'a da yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: T24