Beğeni uğruna uçağını kasten düşürdü

Trevor Jacob, aralıkta kanalında yayımladığı bir videoda, 1940 Taylorcraft model bir uçakla Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Padres Ulusal Ormanı'nda yaptığı uçuşun görüntülerini paylaşmıştı.

Videoda, Jacob bir süre uçtuktan sonra aracının bozulduğunu söylemiş ve daha sonra da uçağı terk ederek paraşütüyle atlamıştı.

Atlayışını kamerayla çeken Jacob, uçağa da ayrı bir kamera yerleştirmiş, böylece izleyiciler aracın dağa çarptığı anı da görebilmişti.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, YouTube'da yaklaşık 1,9 milyon görüntülenme alan videoda yaşananların gerçek mi yoksa kurgu mu olduğunu sorgulamıştı.

FAA videoyu inceledikten sonra Youtuber'ın kasten uçağının kaza yapmasına neden olduğuna karar verdi.

Kuruluş tarafından 11 Nisan'da Jacob'a gönderilen mektupta, YouTuber'ın federal havacılık yasalarını ihlal ettiği ve tek motorlu uçağını "bir başkasının canına ya da malına zarar verebilecek şekilde ihmalkarca" kullandığı bildirildi.

FAA, Jacob'dan pilotluk ehliyetini iade etmesini talep ederken, aksi takdirde kendisine günlük 1644 dolar para cezası uygulanabileceği uyarısında da bulundu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), çarşamba günü gelişmelerle ilgili Jacob'la iletişime geçtiğinde, YouTuber karardan haberi olmadığını savunmuştu.

NYT'nin aktardığına göre Jacob daha sonraki yorum taleplerine geri dönüş yapmadı.

YouTuber, 16 Nisan'da yayımladığı bir videodaysa "olayın gerçek yüzünün yakında ortaya çıkacağını ve avukatının tavsiyesiyle daha fazla açıklama yapmak istemediğini" söylemişti.

Jacob, 2014 Kış Olimpiyatları'nda ABD milli takımını temsilen snowboard cross müsabakalarına da katılmıştı. YouTuber, bu spor dalında erkekler kategorisinde 9. olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe, New York Times, Fox