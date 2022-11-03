Bakan Çavuşoğlu’ndan “tahıl koridoru” trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl sevkiyatı krizinin çözülmesinin ardından bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüştü.

Blinken'dan Türkiye'ye teşekkür

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşına, tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimleri anlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

İki bakan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konularını da ele aldı.

Çavuşoğlu, Lavrov, Kuleba ve Guterres ile ayrı ayrı görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun, Lavrov ve Kuleba ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde de, tahıl koridoru konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi de tahıl koridoru hakkındaydı.

Genel Sekreter Guterres, Türkiye’nin gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tahıl anlaşması askıya alınmıştı

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'deki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Erdoğan tahıl koridorunun yeniden açıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği" duyurulmuştu.