Bakan Çavuşoğlu, Haavisto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.
Dünya 21.09.2022, 23:23
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık" ifadesini kullandı.
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