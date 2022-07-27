Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.
Dünya 27.07.2022, 20:49
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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