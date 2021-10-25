Bahçesine giren kedi için komşusunu öldürdü
ABD'nin Florida eyaletinde Clifton Anthony Bliss Jr. adlı kişi, bahçesine kedisi giren komşusunu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.
Dünya 25.10.2021, 16:32
Independent'ta yer alan habere göre, olay 20 Ekim akşamı Marion bölgesinde gerçekleşti.
Polis yetkilileri, 58 yaşındaki Bliss'in, komşusu James Arland Taylor Jr.'ın kedisinin bahçesine girmesine kızdığını ve komşusunu öldürdüğünü aktardı.
Olay raporuna göre, görgü tanıkları Bliss'in, Taylor'u tüfekle göğsünden iki kez vurduğunu söyledi.
Ayrıca, raporda olay sonrası tutuklanan Bliss'in, evcil hayvanlar nedeniyle sık sık komşularıyla kavga ettiği aktarıldı.
Marion bölgesi hapishanesinde tutulan Bliss, kasım ayı sonunda mahkemeye çıkacak.
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