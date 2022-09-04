Bağışlanan giysileri Gana’ya satmışlar
İngiliz hayır kurumu Oxfam’ın kendisine bağışlanan kıyafetleri Gana’da tekstil geri dönüşümü yapan firmalara sattığı ortaya çıktı.
Dünya 04.09.2022, 14:19
Oxfam’ın dışındaki birçok hayır kurumunun da benzer yola başvurduğu belirtilirken Gana’nın en büyük tekstil ithalatçısı ülkelerden biri olduğu ve her hafta yaklaşık 15 milyon parça giysinin ülkeye girdiği ifade ediliyor. Ülkedeki tekstil dönüşümü yapan firmaların da atıklardan geriye kalan parçaları denize attığı ortaya çıktı. Ganalı balıkçılar ağlarına balık yerine İngiliz markalı tekstil ürünlerinin çıkmasından şikayet ediyor.
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