Bağdat'ta Sadr yanlısı grup Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor
Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge'yi aşarak içeri girmeye çalıştıkları bildirildi.
Dünya 30.07.2022, 10:00
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışıyor.
Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplandı. Grup, Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.
Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.
Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.
Kaynak: AA
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