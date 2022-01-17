BAE'de peş peşe patlamalar meydana geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de art arda patlamalar meydana geldi.
Dünya 17.01.2022, 14:03 17.01.2022, 14:06
Patlamalardan 3'ü Abu Dabi'deki bir sanayi bölgesinde oldu; petrol yüklü 3 tanker havaya uçtu.
Diğer bir patlama ise Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda inşaat halindeki bir bölgede gerçekleşti.
Patlamaların ardından yangın çıktı.
Dron saldırısı olabilir
Birleşik Arap Emirlikleri polisi, ilk belirlemelere göre olayın dron saldırısı kaynaklı olabileceğini açıkladı. Henüz ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.
Patlamaların ardından, Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı düzenlediklerini bildirdi.
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