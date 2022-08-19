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Bab'a füzeli saldırı: 9 ölü, 15 yaralı

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'a füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Dünya 19.08.2022, 12:22 19.08.2022, 12:26
Bab'a füzeli saldırı: 9 ölü, 15 yaralı

 Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Kaynak: AA
#Bab #Füze #saldırı
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