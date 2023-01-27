Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü şehit oldu.

Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Yaralıların durumları iyi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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