Azerbaycan'dan Bayraktar SİHA'larla tatbikat
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Dünya 02.12.2021, 18:54
Azerbaycan ordusunun yaptığı tatbikatla havalanan Bayraktar SİHA'lar temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.
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