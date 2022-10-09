Avusturya cumhurbaşkanını seçiyor
Avusturya'da bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen dahil 7 aday yarışıyor.
Dünya 09.10.2022, 13:03
Ülkede, parlamentodaki partilerden yalnızca aşırı sağcı Özgürlük Partisi cumhurbaşkanı adayı çıkardı.
Yeşiller Partisi'nin eski genel başkanı ve mevcut cumhurbaşkanı Van der Bellen bağımsız aday oldu.
Bellen'in oy oranı anketlerde yüzde 50'nin üzerinde görünüyor.
İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması halinde 6 Kasım'da ikinci tur yapılacak.
9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da, yaklaşık 300 bin Türk yaşıyor; 6,5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.
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|8
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|6
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|3
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|3
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|2
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|1. M.City
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|23
|2. Arsenal
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|21
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|16
|5. Newcastle
|9
|14
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|8
|14
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|7
|12
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|12
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|9
|10
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|9
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|22
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|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
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|13
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|13
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|10
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|10
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