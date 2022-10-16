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Avustralya'da sel: Hayat durma noktasına geldi

Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış Victoria eyaletinde hayatı durma noktasına getirdi.

Dünya 16.10.2022, 14:27
Avustralya'da sel: Hayat durma noktasına geldi

Günler öncesinden sel uyarısında bulunan yetkililer, eyalete bağlı Shepparton, Mooroopna, Orrvale ve Elmore bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi için çok geç olduğunu kaydetti.

Söz konusu bölgelerde kalan Avustralyalıların yüksek yerlerde durması tavsiye edilerek şiddetli yağış nedeniyle su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Yağışın etkili olduğu Yeni Güney Galler'e bağlı Narrandera bölgesinde de su baskınlarına karşın acil durum çağrısı yapılarak bölgedeki vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

120 okul kapalı tutulacak

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yarın yağış nedeniyle yaklaşık 120 okulun ve 100 erken öğrenim merkezinin (kreş) kapalı tutulacağını belirtti.

Andrews, okulların doğrudan öğrencilerin aileleri ile iletişime geçeceğini ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin bugün selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

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