Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Queensland polisinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde biri pilot iki kişinin bulunduğu küçük uçak, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Mackay kentinin kuzeyinde yer alan Ball Bay Körfezi'ndeki kumsala düştü.

Uçaktaki 83 yaşındaki erkek yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Queensland polisi, yaralı kurtarılan 65 yaşındaki pilotun hava ambulansıyla Mackay Base Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.

Queensland polisinden Müfettiş Damien Wells, Courier Mail haber sitesine yaptığı açıklamada, uçak düşmeden önce pilotun, motor sorunları bildirdiğini ve acil iniş yapmaya çalıştığını söyledi.

Müfettiş Wells, kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu ile yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Queensland eyaletinde 19 Aralık Pazar günü denize düşen "Rockwell International" tipi dört kişilik küçük uçakta bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti.