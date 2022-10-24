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Avustralya cezaevlerinin incelenmesine engel oluyor

Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya'yı İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmakla suçladı.

Dünya 24.10.2022, 07:12
Avustralya cezaevlerinin incelenmesine engel oluyor

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu.

SPT heyeti, açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

SPT'nin görevini yerine getirmesinin engellenmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda SPT üyeleri, 16 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürmesi beklenen 12 günlük ziyaretlerinin, askıya almaktan başka çarelerinin kalmadığını hissettiler." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnsan hakları savunucularından cezaevlerinin incelenmeye açılması çağrısı

İnsan hakları savunucuları, Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'ni müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermeye çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü Avustralya direktörü Tim O'Connor, BM müfettişlerinin tesislere girişine izin verilmemesinin Avustralya'nın Opcat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini tehlikeye attığını ileri sürdü.

O'Connor, müfettişlerin Yeni Güney Galler Eyaleti'ndeki cezaevlerine girmesine izin verilmemesinin eyalet hükümetinin federal hükümetten fon sağlama taktiği olabileceğine işaret ederek, "İnsanlar, hayatlarıyla siyaset oynamaya devam eden hükümetler tarafından bir kez daha piyon olarak kullanılıyor." dedi.

İnsan hakları savunucu Matilda Alexander de bazı Queensland kurumlarında tutulanların psikolojik ve fiziksel koşulları hakkında ciddi endişeleri olduğunu, cezaevleri ve tutuklu merkezlerinin incelemeye açılması gerektiğini belirtti.

Yeni Güney Galler Eyaleti muhalefet lideri Chris Minns ise BM yetkililerinin içeri alınmamasının "Avustralya hapishanelerinin asgari standardı karşılamadığı izlenimini bıraktığını" ifade etti.

Yeni Güney Galler Eyaleti'nde cezaevi hizmetlerinden sorumlu bakan Geoff Lee, bir radyo kanalında, BM heyetinin cezaevlerine girişinin reddedildiğini ve memurların kararının yerinde olduğunu savundu.

Lee, konuşmasında "Hapishane sistemimizin tüm görevi, insanları güvende tutmak, bizi suçlulardan korumaktır. İnsanların boş zamanlarında dolaşmasına izin vermek değil. BM, insan hakları ihlalleri aramak için İran'a gitmeli" dedi.

Queensland Eyaleti ise konuya dair yaptığı açıklamada, mahkumların insani bir şekilde muhafaza altına alınması, denetlenmesi ve rehabilitasyonuna bağlı olunduğunu, BM heyetinin tüm tesislerine sınırsız erişimi için yetki verildiğini ancak tesislerdeki sağlık bölümlerine erişimde yasal kısıtlamalara bağlı kalınacağını açıkladı.

#bm #avustralya
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