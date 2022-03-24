Avrupa’da gıda krizi: Market rafları boşaldı

Küresel tahıl ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna sağlıyor. Hal böyleyken iki ülkenin birbiriyle savaşması gıda krizini tetikledi. Ortadoğu ve Afrika’da açlık derinleşirken Avrupa’da market rafları boşaldı.

“Ukrayna’daki bombalar küresel açlık krizini feci boyutlara taşıyabilir” diyen Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley, gıda fiyatlarının önemli ölçüde artacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu. Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.