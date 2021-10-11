Avrupa ülkesinde kriz büyüyor: Fabrikalar üretimi durdurabilir

İngiltere’de yetkililer, ülkede yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi nedeniyle bazı sektörlerde fabrikaların kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İngiltere’de tedarik zincirindeki eleman açığına bağlı olarak gelişen aksama nedeniyle ülkedeki petrol, gaz, gıda ve enerji krizi devam ediyor.

ÇOK ENDİŞELİYİZ

Yetkililer endüstride meydana gelen krizlerin henüz çözüme ulaşmamasının ardından bazı endüstrilerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceği ve fabrikaların kapanabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiltere’nin en büyük iş sendikası Unite the Union’un Başkanı Sharon Graham, ülkede fabrikaların kapatılmasının düşünüldüğünü ve bu nedenle işçilerin "çok endişeli olduklarını" söyledi.

Graham sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Endüstriyel stratejimiz tamamen hesap verebilir olmalı ve temsilcilerimizi, yetkililerimizi, organizatörlerimizi ve personelimizi planlamaya dahil etmelidir. İş yeri için savaşmak, ücret ve koşulları korumak için etkili bir Sanayi Stratejisi sunmalıyız" dedi. Graham, bunun için, eşit bütçeler üzerinde çalışacağını, endüstriyel strateji planının özel taahhütler ve eşitlik içereceğini, çalışanlar için gelişim merkezleri açılacağını ve özel hedefler belirleneceğini söyledi.

"BU ŞEKİLDE AYAKTA DURAMAYIZ"

Birleşik Krallık’taki çelik endüstrisinin genel müdürü Gareth Stace, hükümetin ülkedeki işletmeleri desteklemek konusundaki eylem eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Stace, ilerleyen haftalarda sektöre yardım olmadığı takdirde, İngiltere’nin çelik sektöründe "önemli ve kalıcı hasar" olacağını söyledi. Cam sanayisi için ise British Glass’ın Genel Müdürü Dave Dalton, bazı şirketlerin ne kadar süre ayakta durabileceğini bilemediği için bunun işlere ve tüketiciye yansıdığını söyledi.

MARKETLERDE RAFLAR BOŞ

Resmi araştırmalara göre, İngiltere'de her altı yetişkinden birini temsil eden yaklaşık dokuz milyon insan, son iki hafta içinde temel gıda maddelerini satın almakta güçlük yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin %17'si 22 Eylül ile 3 Ekim arasında ihtiyaç duydukları bazı bakkaliye ürünlerini alamadı. Bu da tedarik zincirindeki aksamaların ve işgücü kıtlığının yaygın etkisini yansıtıyor.

Katılımcıların yaklaşık dörtte biri (%23) ONS'ye diğer temel gıda dışı maddeleri satın alamadıklarını söyledi.