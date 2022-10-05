Avrupa ülkesinde akaryakıt tedarik sıkıntısı baş gösterdi
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde akaryakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığını açıkladı.
Dünya 05.10.2022, 19:19
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Bakanlar Kurulu sonrası basın açıklaması yaptı.
Veran, ülke genelindeki benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde en az bir yakıt tipiyle ilgili tedarik sıkıntısı yaşandığını belirterek Hauts-de-France bölgesindeki benzin istasyonlarının yüzde 30'undan fazlasının bu durumda olduğunun bilgisini paylaştı.
"Ancak (akaryakıt) kıtlığı olmadığının" altını çizen Veran, bazı yerlerde benzin istasyonlarını tedarik etmek için "ülkenin stratejik stoklarından" yararlandıklarını kaydetti.
Veran, akaryakıt sıkıntısına, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafineleriyle akaryakıt depolarında yaşanan grevin neden olduğunu ifade etti.
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