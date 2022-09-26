Avrupa ülkesinde 100 binden fazla işletme kapanmak üzere

Sangalli, “Bugün birçok şirket hizmetleri yeniden organize ediyor veya azaltıyor… Şimdi ile 2023'ün ilk yarısı arasında hizmet sektöründeki en az 120 bin küçük işletme risk altında… Bu, en büyük şirketleri hesaba katmayan temkinli bir tahmin ” dedi.

Yetkiliye göre, durum 370 binden fazla iş kaybına yol açabilir.

Sangalli, İtalya'da enerji fiyatlarının diğer ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu ve bunun da küçük ve orta ölçekli işletmeleri zorladığını kaydetti.

Sangalli, “Enerji maliyetleri açısından, otellerimiz, barlarımız, restoranlarımız ve mağazalarımız bu yıl faturalarına Almanya'dan yüzde 40-60, Fransa'dan üç kat daha fazla ödeyecek” dedi.

Enerji krizinin, COVID-19 salgını tarafından zaten savunmasız hale getirilmiş birçok işletmeye son darbeyi vurabileceğini kaydetti.

İtalya, diğer AB ülkeleriyle birlikte rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Ülkede yıllık enflasyon, büyük ölçüde enerji maliyetleri kaynaklı olarak Ağustos ayında yüzde 8,4'e ulaştı.

İtalya, enerjisinin yaklaşık yüzde 75'i için ithalata güveniyor. Bu yılın başında doğalgazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu, ancak Temmuz ayında yaptırımlar nedeniyle Rus alımları yüzde 25'e düştü.