Avrupa'nın ihtiyacı olan gaz Türkiye üzerinden gidebilir
Türkiye, Avrupa'ya enerji için yeni umut oldu. Rusya, Avrupa'ya Türkiye üzerinden 63 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilebileceğini duyurdu.
Dünya 14.10.2022, 15:48
Açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novaktan geldi.
Novak, Rusya'nın, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifiyle ilgili konuştu.
"Böyle bir ihtiyaç olursa ve tüm taraflar ilgi gösterirse, bence böyle bir proje değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.
Novak, Avrupa'ya ciddi miktarda doğal gaz ihracatının Türkiye üzerinden yapılabileceğini söyledi.
Güney Akım projesinin, yaklaşık 63 milyar metreküp kapasiteyle dört hat olarak planlandığını hatırlattı, "Bu potansiyel, talep olması, ilgili boru hatlarının güvenilir ve emniyetli bir şekilde işletilebilmesi koşuluyla Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupalı tüketicilere gaz ulaştırmak için kullanılabilecek kapasitedir" dedi.
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