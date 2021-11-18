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Avrupa'dan sembolik ordu

Avrupalı ülkelerin ABD ve NATO’ya bağımlılığı azaltmak için kurmayı planladığı AB ordusunda sona yaklaşılırken, uzmanlara göre böyle bir planın uygulanması zor görünüyor. Bazı AB ülkeleri çekinceli davransa da Fransa gibi kilit üyeler kararlı. Ancak 5 bin askerlik ordunun sembolik olmaktan öteye gidemeyeceği belirtiliyor.

Dünya 18.11.2021, 08:09
Avrupa'dan sembolik ordu

Rusya’nın Ukrayna ve Belarus üzerinden güç gösterisinde bulunduğu, Çin’in nükleer başlıklı füze test ettiği ve ABD’nin ilgisini Asya-Pasifik bölgesine çevirdiği bir dönemde, Avrupa Birliği (AB) kendi güvenlik ve savunma gücünü oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 5 bin askerlik AB ordusuna dair yol haritasının Mart 2022’de hazır olacağını söyledi. Ordunun kurulmasının zor olduğunu belirten uzmanlar ise, kurulsa dahi sembolik bir askeri güçten öteye gidemeyeceğini ifade ediyor.

YOL HARİTASI NEREDEYSE HAZIR

Kıtanın her zaman ABD’ye ya da NATO’ya sırtını dayayamayacağı gerçeğinin farkına varan AB, “Stratejik Pusula” adlı yol haritası çerçevesinde Birlik’in askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik planlarını tartışmaya başladı. Brüksel’de düzenlenen AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısının ardından basın açıklaması yapan Borrell, liderlerin onaylaması durumunda, ortak görev gücünün gelecek mart ayında hayata geçirileceğini öne sürdü.

BAZI ÜYELER ÇEKİNCELİ

AB’nin 1999 yılında 60 bin askerlik güç kurma taahhüdünü yerine getirememesi ve Birlik’in uzun süredir savunma harcamalarını artırma konusundaki ihtiyatlı tutumunu hatırlatan bazı askeri uzmanlara göre ise bu plan oldukça zor görünüyor. Zira Doğu Avrupalı üyeler başta olmak üzere AB üyesi bazı ülkeler, kıtanın ana savunma gücü NATO’yu zayıflatacağı endişesiyle AB ordusu kurulmasına destek vermekte çekinceli davranıyor.

FRANSA BAŞI ÇEKİYOR

Yine de Stratejik Pusula, Fransa gibi AB’nin kilit üyelerinin güçlü desteğine sahip. 1 Ocak’ta AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak olan Fransa’nın, belgenin tamamlanması için bastırması bekleniyor. AB uzun zamandır, özellikle Fransa’nın öncülüğünde, kendi savunma ve güvenlik blokunu kurma düşüncesini tartışıyordu. Ancak ABD’nin Avrupalı müttefiklerin görüşünü almadan Afganistan’dan çekilmesi bu konudaki tartışmaları alev-lendirdi. Şimdi AB’nin bu konuda ne derece iddialı girişimlerde bulunacağı merak konusu.

#NATO
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