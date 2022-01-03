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Avrupa'da skandal adım! İslamofobi yasal hale getiriliyor

Avrupa İslamofobi Raporu 2020'de, kıtanın birçok ülkesinde İslam karşıtlığını yasallaştırmak için bulunulan girişimlere yer verildi.

Dünya 03.01.2022, 10:53
Avrupa'da skandal adım! İslamofobi yasal hale getiriliyor

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı Avrupa İslamofobi Raporu 2020’de, bölge ülkelerinde geçen yıl boyunca yaşanan İslam karşıtı olaylar ve söylemler ele alındı.

Çeşitli ülkelerden 37 akademisyenin katkı sağladığı raporda, çoğunluğu Avrupa’da yer alan toplam 31 ülkede İslam karşıtlığının gidişatı incelendi.

Raporda, Avrupa'daki bazı hükümetlerin Müslümanlara ayrımcılık öngören uygulamaları ve aşırı sağ siyasetçilerin İslam karşıtlığını yasallaştırma teşebbüsleri derlendi.

Avusturya'da Müslüman kuruluşları "fişleme" merkezi kuruldu

Bu kapsamda Avusturya hükümeti Temmuz 2020'de, ülkedeki Müslümanlara ait kuruluşları "fişlemek" için "dokümantasyon merkezi" kurdu.

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600'ün üzerinde cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam-Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.

Almanya'da Türk asıllı hakim, bir yargılama sırasında başörtüsü taktığı için görevinden uzaklaştırıldı

Belçika'da Anayasa Mahkemesi, Haziran 2020'de, "tarafsızlık" adı altında yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü başta olmak üzere siyasi ve dini sembollerin yasaklanmasının hukuka uygun olduğu yönünde hüküm verdi.

Bulgaristan'da özel yetkili mahkeme, Müslüman güreşçi Muhammed Abdülkadir'e, 2016'da Suriye'de asker üniformalı fotoğraflar paylaştığı gerekçesiyle "terörist faaliyetlerde bulunma" suçlaması yöneltti.

Danimarka'da aşırı sağcı Danimarkalı Halk Partisi, Müslüman başörtüsünün bütün kamu binalarında yasaklanmasına yönelik meclise tasarı sundu. Tasarı meclisteki oylamada reddedildi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklamayı öngören tasarıyı Ulusal Meclis'e sundu.

Almanya'da Türk asıllı bir hakim, bir yargılama sırasında başörtüsü taktığı için görevinden uzaklaştırıldı.

İsveç'te dini okulların inşası yasaklandı

İtalya'da Milano Temyiz Mahkemesi, Ekim 2020'de aldığı kararla, kadınların burka giymesinin yasaklanması için sağlık binalarına görsel uyarılar asılması yetkisini verdi.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, geçen yıl başörtüsü ve kurban kesimlerinin yasaklanması için birkaç kez yasal girişimlerde bulundu.

İsveç'te ulusal basına demeç veren Eğitim Bakanı Anna Ekström, ülkede Müslüman okullarının kurulmasına yönelik tartışmaların sonucu olarak "hükümetin yeni dini okulların inşasını yasaklama kararı aldığını" açıkladı.

İsviçre'nin alt meclisi Ulusal Konsey üyelerinden Jean-Luc Addor, başörtüsü ve diğer İslami simgelerin kamu binalarında hoş görülemeyeceği fikrini savundu ve konseye başörtüsünü yasaklamak üzere tasarı sunulması teklifinde bulundu.

#Avrupa İslamofobi Raporu 2020
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