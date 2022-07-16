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Avrupa'da sıcak hava dalgası: 300'e yakın kişi hayatını kaybetti

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisine giren Avrupa ülkeleri kırmızı alarm verirken yaşanan kabusun bilançosu da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dünya 16.07.2022, 17:34
Avrupa'da sıcak hava dalgası: 300'e yakın kişi hayatını kaybetti

Sıcaklıklar İspanya ve Portekiz'de en az 281 kişinin ölümüne yol açtı. Orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de önümüzdeki hafta 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklar nedeniyle ilk kez kırmızı alarm verildi.

Avrupa'nın güneyi ile batısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası kabusa dönüştü. Sıcak hava dalgası nedeniyle pek çok ülkede arman yangınları başladı. Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Fransa'nın güneybatısında binlerce itfaiyeci orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Binlerce kişi yangınlar nedenşiyle tahliye edildi. Ayrıca aşırı sıcaklıklar nedeniyle İspanya ve Portekiz'de en az 281 kişinin ölümüne yol açarken, İngiltere'de önümüzdeki hafta 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklar nedeniyle ilk kez kırmızı alarm verildi.

PORTEKİZ'DE 231'DEN FASLA ÖLÜM

PORTEKİZ: Portekiz'de hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aştı. Kuzeydeki Pinhao kasabasında dün 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtiliyor.

Portekiz sağlık yetkilileri, 7 Temmuz'dan bu yana, normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, sıcakların en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanları etkilediğini söylüyor.

Aşırı sıcaklar, pek çok yerde orman yangınlarına neden oldu. Bu sabah itibarıyla ülke genelinde devam eden 30'dan fazla yangın var. Ülkenin orta kesimlerindeki Leiria'da orman yangını bir haftadır devam ediyor. Bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığı belirtiliyor. Bu, 2021 yılında yanan bölgelerin toplamından daha büyük bir alan.

İSPANYA'DA 48 SAATTE 43 KİŞİ ÖLDÜ

İSPANYA: İspanya'da da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde. Aşırı sıcaklar özellikle ülkenin batı kesiminde etkili oluyor. 3. Carlos Sağlık Enstitüsü, sıcak hava dalgasının başladığı pazartesi gününden itibaren 48 saat içinde en az 43 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları var. Euronews'te yer alan habere göre nadir kuş türlerinin yaşadığı Monfrague ulusal parkındaki yangın Monsagro kasabasını tehdit ediyor. Ülkenin batısındaki bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

FRANSA 40 DERECE İLE KAVRULACAK

FRANSA: Fransa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Ülkenin güney-batısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle son birkaç gün içinde 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bordeaux'nun güneybatısındaki Cazaux'da polis memurları ev ev dolaşarak 4 bin kişiyi tahliye etti. Araçlarıyla bölgeyi terk etmeye çalışanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Arcachon ve Landiras yakınlarında 73 kilometre karelik bir çamlık alan yandı. Fransa İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Gregory Allione, sıcak hava dalgasının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirterek "Bunun etkileriyle her gün itfaiyeciler ve sivil savunma ekipleri mücadele etmeye çalışıyor. Ve bunlar, 2030'da değil şimdi oluyor" dedi.

YUNANİSTAN ORMAN YANGINLARIYLA BOĞUŞUYOR

YUNANİSTAN: Orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'da sivil savunma yetkilileri şiddetli rüzgarların beş bölgede yangın riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu yetkililere göre ülkenin orta kesimleriyle, başkent Atina'yı da içine alan Attika ve Girit en riskli bölgeler. Girit'te ve Attika'da bu sabah orman yangınları çıktığı haber veriliyor.

İNGİLTERE'DE İLK KEZ SICAKLIK İÇİN KIRMIZI ALARM

İngiliz hükümeti, yetkililerin önümüzdeki hafta başlarında aşırı sıcaklık için "kırmızı" alarma geçmelerinin ardından rekor yüksek sıcaklıklara karşı planlama yapmak için bugün acil müdahale toplantısı düzenleyecek.

İngiltere'nin Meteoroloji kurumu Met Office, alarm durumunun, sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında bile ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturduğu Pazartesi ve Salı günü İngiltere'nin büyük bölümlerini kapsadığı açıklamasını yaptı.

İngiltere'deki son sıcaklık rekoru, 2019'da belirlenen 38,7 santigrat dereceydi.

Tren yolcuları ve Londra Metrosu kullanıcılarının kesinlikle gerekli olmadıkça haftanın ilk iki günü seyahat etmemeleri tavsiye ediliyor. Okullar ve bakım evleri, yüksek sıcaklıklara karşı özellikle savunmasız olarak kabul edilen çocuklar ve yaşlılar için önlem almaya çağırıldı.

Londra'nın toplu ulaşımın başında bulunan Andy Lord, metro ve raylı sistemlerde hız kısıtlamalarının olabileceğini söyledi.

#Avrupa #sıcak hava
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