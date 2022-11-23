banner38

Avrupa'da enerji krizi artıyor

Doğal gaz tedariğindeki kesintiler ve artan fiyatlar nedeniyle Avrupa'da enerji krizi derinleşmeye başladı.

Dünya 23.11.2022, 16:40
Avrupa'da enerji krizi artıyor

Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle aldıkları önlemleri havaların soğumasıyla birlikte artırdı. Belçika'da kafelerin açık hava alanlarında kullanılan ısıtıcılar ücretli hale getirildi. Almanya'da ise bazı üniversiteler çevrim içi eğitime geçme kararı aldı.
Ukrayna savaşı, gergin olan Rusya ile Batı ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltti.

Doğal gaz tedariğindeki kesintiler ve artan fiyatlar nedeniyle Avrupa'da enerji arz güvenliği zora girdi.

Belçika'da açık alanda kullanılan ısıtıcılar para karşılığı kullanılacak

Kış yaklaşırken, bir çok ülke tedbirlerini artırdı.

Belçika'da kafelerin açık havadaki masalarında kullanılan ısıtıcılara ücret uygulanmaya başlandı.

Anvers kentinde, kafelerde artık ısıtıcının 10 dakikası 20 sent. Böylece tüketicilerin elektrik kullanımında ölçülü olması ve tasarrufa gitmesi bekleniyor.

Almanya'da çevrim içi eğitime geçiş

Almanya'da Koblenz Üniversitesi de öğretimi havalar ısınıncaya dek çevrim içi ortama taşımaya hazırlanıyor.

"Kamu kurumlarından yüzde 15 enerji tasarrufu" hedefi kapsamında yapılacak ve 4 Aralık'ta başlayacak olan uygulama, 8 Ocak'a kadar sürecek.

Hafta sonu kütüphaneler kapatılacak

Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesi'nin de enerji tasarrufu için hafta sonları kütüphaneyi kapatacak.

Aralık ve ocak aylarında da eğitimi birer hafta çevrim içi ortamda yapacak.

Sıvılaştırılmış doğal gazı işleyen yüzer ünitelerden ilki ülkeye ulaştı

Rus gazına alternatif arayışındaki Almanya'nın ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesi ise Rügen adasına ulaştı.

Gemideki sıvılaştırılmış doğal gaz, gaza dönüştürülerek ülkenin dağıtım ağına pompalanacak.

İki sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesinin de Aşağı Saksonya eyaletinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

#Avrupa #enerji krizi
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23