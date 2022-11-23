Avrupa'da enerji krizi artıyor

Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle aldıkları önlemleri havaların soğumasıyla birlikte artırdı. Belçika'da kafelerin açık hava alanlarında kullanılan ısıtıcılar ücretli hale getirildi. Almanya'da ise bazı üniversiteler çevrim içi eğitime geçme kararı aldı.

Ukrayna savaşı, gergin olan Rusya ile Batı ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltti.

Doğal gaz tedariğindeki kesintiler ve artan fiyatlar nedeniyle Avrupa'da enerji arz güvenliği zora girdi.

Belçika'da açık alanda kullanılan ısıtıcılar para karşılığı kullanılacak

Kış yaklaşırken, bir çok ülke tedbirlerini artırdı.

Belçika'da kafelerin açık havadaki masalarında kullanılan ısıtıcılara ücret uygulanmaya başlandı.

Anvers kentinde, kafelerde artık ısıtıcının 10 dakikası 20 sent. Böylece tüketicilerin elektrik kullanımında ölçülü olması ve tasarrufa gitmesi bekleniyor.

Almanya'da çevrim içi eğitime geçiş

Almanya'da Koblenz Üniversitesi de öğretimi havalar ısınıncaya dek çevrim içi ortama taşımaya hazırlanıyor.

"Kamu kurumlarından yüzde 15 enerji tasarrufu" hedefi kapsamında yapılacak ve 4 Aralık'ta başlayacak olan uygulama, 8 Ocak'a kadar sürecek.

Hafta sonu kütüphaneler kapatılacak

Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesi'nin de enerji tasarrufu için hafta sonları kütüphaneyi kapatacak.

Aralık ve ocak aylarında da eğitimi birer hafta çevrim içi ortamda yapacak.

Sıvılaştırılmış doğal gazı işleyen yüzer ünitelerden ilki ülkeye ulaştı

Rus gazına alternatif arayışındaki Almanya'nın ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesi ise Rügen adasına ulaştı.

Gemideki sıvılaştırılmış doğal gaz, gaza dönüştürülerek ülkenin dağıtım ağına pompalanacak.

İki sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesinin de Aşağı Saksonya eyaletinde faaliyete geçmesi planlanıyor.