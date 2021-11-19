banner38

Avrupa'da 'Aşı Kuyrukları'

Avrupa'da yeniden hızla artmakta olan vaka sayıları aşılama oranlarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Kıtada aşı oranı düşük ülkeler birbiri ardına, hem aşısız vatandaşların hareketliliğini sınırlandıracak hem de aşılama oranını yükseltecek önlem paketleri açıklıyor. Anlaşılan o ki yakında aşısız Avrupalılar için hayat çok zor olacak.

Dünya 19.11.2021, 13:56
Avrupa'da 'Aşı Kuyrukları'

Avrupa kıtası genelinde Covid-19 vakalarının endişe verici bir hızla artışa geçmesi, kıtanın dört bir yanındaki hükümetlerin de harekete geçmesine neden oldu. 7 günlük insidans ortalamalarına bakılırsa, şu an dünya üzerindeki her 100 yeni Covid vakasından 59'u bir Avrupa ülkesinde ortaya çıkıyor.

Özellikle, Noel'in yaklaştığı şu günlerde, dördüncü hatta beşinci dalga ihtimali büyük bir ciddiyetle konuşulur hale geldi. Hükümetler peş peşe önlem planlarını açıklıyor.

Bu konuda ilk adımı atan ülke Hollanda. Nüfusunun yüzde 73'ü aşılı olan Hollanda, 13 Kasım'dan itibaren kısmi bir kapanmaya gitti. Ülkede üç hafta süresince bar, restoran ve kritik önemdeki mağazalar 20.00'de, diğer mağazalar ve iş yerleri 18.00'de paydos edecek. Evlerdeki görüşmelerde de misafir sayısı dörtle sınırlandırılacak.

AŞILANMAMIŞLARA YASAK GELDİ

Ancak işi bir adım öteye taşıyıp, aşılanmamış vatandaşlara yönelik kısıtlamaları artıran, böylece hem virüsün yayılmasını kontrol altına almaya hem de aşılama oranını yükseltmeye çalışan ülkeler de var. Bunlardan ilki, son haftalarda günlük yeni vaka sayıları 10 bini aşan Avusturya oldu. Koronavirüs aşısı yaptırmayan Avusturyalılar için geçerli sokağa çıkma kısıtlamaları bu hafta başında büyük bir gürültü kopararak devreye girdi.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede 2 milyon vatandaşı etkileyeceği açıklanan bu kısıtlamalar kapsamında, aşılama ya da hastalığı geçirme yoluyla Covid-19'a karşı bağışıklık kazanmış olanlar dışında kalan 12 yaş üzeri Avusturyalıların iş, eğitim, zorunlu ihtiyaçlar ve sağlık gerekçeleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Yasağı ihlal edenlerin düzenli polis kontrolleriyle tespit edileceği ve 1450 euro'luk para cezalarına çarptırılacağı da açıklandı. Bağışıklığı tamam olan kişiler ise herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan hayatlarına rahatlıkla devam edebiliyor.

YASAK ETKİ ETTİ, AŞI KUYRUKLARI OLUŞTU

Avusturya kıtada en düşük aşılama oranına sahip ülkelerden biri. Başbakan Alexander Schallenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tam aşılılarının oranının yüzde 65'i bile bulmadığını belirtti. Bu durumu "utanç verici" olarak nitelendiren Schallenberg, alınan yasak kararının bu oranı yükseltmeyi amaçladığını söyledi.

İlk etapta 10 gün süreceği açıklanan yasağın üçüncü gününde gelen haberlere bakılırsa, alınan karar insanların aşıya yönelmesinde oldukça etkili oldu.

Telegraph'ın aktardığına göre, 462 binden fazla kişi aşılama merkezlerinin yolunu tuttu. Bu sayının Temmuz 2021'den bu yana Avusturya için en yüksek toplam olduğu belirtiliyor.

Yasak başkent Viyana sokaklarında da oldukça ilginç görüntülere neden oldu. Şehrin her zaman kalabalık olan ünlü kafeleri bomboş kaldı. Schönbrunn Hayvanat Bahçesi'nin bilet gişelerinin önündeki kuyruklar ortadan kayboldu. Diğer yandan şehirdeki aşılama merkezlerinin önünde uzun sıralar oluştu.

#Avrupa
Yorumlar (0)
10
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6