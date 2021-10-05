Atina'yı karıştıran olay! 'Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor'

"Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet ile Atina’da Parlamento binası önüne gelen bir Yunan, Yunanistan güvenlik güçlerini alarma geçti.

"HAVAYA UÇURACAĞIM"

Dün, başkent Atina’daki Parlamento binası önünde yer alan Meçhul Asker Anıtı'nın hemen yanına gelen şahıs, LPG’li kamyonetini havaya uçuracağı tehdidinde bulundu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Polislerin müdahalesiyle gözaltına alınan şahısın 58 yaşında psikolojik sorunları bulunan bir çiftçi olduğunu söyledi.

Parlamento önüne bıraktığı araç ise ülkede gündem oldu. Kamyonetin üstündeki Yunanca yazılarda “Evimi Türk’ler tutuyor. Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor. Kanıtları da burada” ifadesi yer alıyor.

PATLAYICI BULUNMADI

Yapılan incelemelerde araçta patlayıcı madde bulunmadı. Kalamata kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu.