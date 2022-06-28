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Arnavutluk'ta, Çamerya katliamının 78. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor

Arnavutluk'ta, Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği soykırımın 78. yılı dolayısıyla düzenlenen "Çamerya Haftası" etkinlikleri başladı.

Dünya 28.06.2022, 07:18
Arnavutluk'ta, Çamerya katliamının 78. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor

Arnavutluk Meclisi Genel Kurul Salonu'nda "Çamerya'yı unutma" temasıyla düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve araştırmacılar katıldı.

Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) Genel Başkanı Shpetim İdrizi, etkinlikte yaptığı konuşmada, açılış etkinliğinin Arnavutluk Meclisi salonunda gerçekleşmesinin önemine değindi.

PDİU ile Çamerya Derneği ve temsilcileri sayesinde bu salonun bugün Çamerya salonu olduğunu kaydeden İdrizi, "Bugün bu salon sürgün edilen, inkar edilen, işkence ve zulme maruz kalan nesillerin tarihsel hafızasını DNA'sında taşıyan erkeklerin, kadınların, erkek ve kız çocuklarının Çamerya salonudur. Benim için, yıllarca süren çabalarımızı, başarılarımızı ve zorluklarımızı, tüm bu zaman boyunca yaşadığımız olağanüstü saldırıları ve zorlukları unutmadan hatırlamak için bugünden daha iyi bir gün olamaz." dedi.

İdrizi, Arnavutluk Meclisinin 2004 yılına ait "Çamerya meselesinin çözümüne ilişkin" kararını hatırlatarak, bu kararın her Arnavutluk hükümeti için zorunlu bir belge olduğunu söyledi.

"Çamerya Haftası" kapsamında 27 Haziran'a kadar başta başkent Tiran olmak üzere ülke genelinde farklı etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek.

Arnavutluk Meclisi, 1994'de, 27 Haziran tarihini "Yunan Şovenistler tarafından Çamerya Arnavutlarına Karşı Soykırım Günü" olarak anılmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya bölgesi, halen Yunanistan toprakları içerisinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadarki bölgeyi kapsıyor.

Yanya vilayetine bağlı bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda 1913'te yapılan Londra Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910 yılında yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800'ü yakıldı. Ayrıca 2 binin üzerinde kişi de kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmeyi ve mülkiyet haklarının teslim edilmesini istiyor.

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