Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olay, dün akşam Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesiste meydana geldi.

Açıklamada, "Askeri tesisi korumayla görevli güçler olaya hemen müdahale etti. 3 yabancı uyrukluyu gözaltına alma çabaları sırasında iki askerimiz yaralandı ve ardından tedavi altına alındı." denildi.

Ayrıca, söz konusu yabancılar yetkililerce gözaltına alındı; olayın aydınlatılması için soruşturma yapılıyor.

Tesise girmeye çalışan 3 kişinin, Rusya ve Ukrayna vatandaşı olduğu duyuruldu.

Öte yandan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, gaza maruz kalan yaralı askerlerin Tiran Rahibe Tereza Üniversite Hastanesi'nde bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu vurgulandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada olaya tepki gösterirken, "Casusluk yaptıklarından şüphelenilen üç kişiyi etkisiz hale getiren askeri muhafızlarla gurur duyuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın tam olarak aydınlanmasını bekleyelim." ifadelerini kullandı.