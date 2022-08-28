Arktik bölgesinde güç mücadelesi
Kuzey Kutup Dairesinde yer alan Arktik Bölgesinde güç mücadelesi kızışıyor. Rusya ve Çin'in adımlarının ardından ABD de harekete geçti. Washingon yönetimi, Arktik bölgesi için tarihinde ilk kez elçi atayacağını açıkladı.
Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan Arktik Bölgesindeki zengin enerji ve maden kaynakları çevre ülkelerin iştahını kabartıyor.
Rusya bölgede askeri eylemlerini artırdı. Çin Arktik araştırma istasyonları kurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye ilk kez elçi atayacak.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığı vurgulandı.
ABD'den Arktik adımı
Atanacak büyükelçinin diğer Arktik ülkelerinin yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacağı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, bu bölgedeki barış ve istikrarın ABD için çok önemli olduğunu söyledi.
Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.
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