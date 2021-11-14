banner38

Arjantin halkı, parlamento seçimleri için sandık başında

Arjantin’de halk, yeni Kongre üyelerinin belirleneceği parlamento seçimleri için oy vermeye başladı.

Dünya 14.11.2021, 14:09
Arjantin halkı, parlamento seçimleri için sandık başında

Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin üçte biri ile Temsilciler Meclisi üyelerinin yarısının seçileceği parlamento seçimleri için Arjantin saatiyle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen yaklaşık 105 bin sandıkta Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'sini, Senatonun da 72 üyesinden 24'ünü seçmek için oy kullanıyor.

Kongrenin geri kalan üyeleri ise 4 yılda bir düzenlenen genel seçimlerle belirleniyor. Böylece ülkede her 2 yılda bir Kongre üyeleri değişmiş oluyor.

- Kongrede çoğunluk iktidar kanadında

Mevcut haliyle Senato, 41 iktidar, 29 muhalefet, 1 bağımsız, 1 de hükümete yakın senatörlerden, Temsilciler Meclisi ise 120 iktidar, 6 iktidara yakın, 14 bağımsız, 115 sağ görüşlü muhalif ve 2 sol görüşlü muhalif milletvekilinden oluşuyor.

Ayrıca, bu seçimlerle ülkenin tüm eyaletlerinde yerel meclis üyeleri ile Cordoba, Corrientes, Tucuman, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Mendoza ve La Pampa’da eyalet senatörleri seçiliyor.

Parlamento seçimleriyle siyasi taraflar, bir yandan ülkenin karar alma mekanizması Kongrede çoğunluğu oluşturmayı diğer yandan da 2023 genel seçimlerine güçlü katılmayı hedefliyor.

- Ön seçimler muhalefetin yüzünü güldürmüştü

Ülkede 12 Eylül’de yapılan ve bu seçimlerde yarışacak adayların belirlendiği ön seçimlerde, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri öncülüğündeki, Değişim için Birlikte (JxC) ittifakının oylarını yükseltmesi, muhalefetin yüzünü güldürmüştü.

Katılımın yüzde 67’de kaldığı seçimlerde, Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in liderliğini ettiği Herkesin Cephesi (Todos) ittifakı yüzde 32,43, muhalefetin temsilcisi JxC yüzde 41,53, liberal görüşlü Jose Luis Espert’in başını çektiği Özgürlük İleri ittifakı yüzde 6,41, Peronist Florencio Randazzo’nun ittifakı Seninle İlerleyelim (Vamos con Vos) yüzde 5,12 ve sol görüşlü Nicolas del Cano’nun Sol Cephe ve İşçi Birliği ittifakı yüzde 5,12 oy almıştı.

Ön seçim sonuçları, Ekim 2019’da Fernandez’in net kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefetin gerisinde kaldığı ilk seçimler olmuştu. Bu seçimin ardından hükümet içinde kriz patlak vermiş ve bunun neticesinde kabinede 5 bakan değişmişti.

Seçim kampanyaları sürecinde hükümet kanadı, kendisine yakın olan ancak sandığa gitmeyen kesimleri ikna için uğraşırken, muhalefet ise ön seçimlerde elde ettiği desteği kesinleştirmek için halkın karşısına çıkmıştı.

Arjantin'de açılımı "birincil, açık, eşzamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.

#Arjantin
Yorumlar (0)
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6